Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рза Пехлеви пообещал Ирану выборы в случае своего возращения

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 19:40
    Рза Пехлеви пообещал Ирану выборы в случае своего возращения

    Старший сын последнего шаха Ирана Рза Пехлеви заявил о готовности обеспечить переход страны к демократической системе управления и проведение свободных выборов в случае смены власти.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он сообщил выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

    По словам Пехлеви, у него есть "четкий план перехода к демократии", который должен быть реализован уже на следующий день после "победы".

    В основе этого плана лежат четыре ключевых принципа: сохранение территориальной целостности Ирана, отделение религии от государства, обеспечение личных свобод и равенства всех граждан, а также право иранского народа самостоятельно выбрать демократическую форму правления.

    Он подчеркнул, что переходный период должен быть мирным, стабильным и упорядоченным.

    По его словам, этот план пользуется поддержкой представителей деловых кругов и призван стать "дорожной картой" для экономического восстановления страны. Кроме того, Пахлеви пообещал запустить конституционный процесс под международным наблюдением, итогом которого станут "свободные и справедливые выборы".

    Рза Пехлеви Иран Протесты в Иране демократия
    Rza Pəhləvi İrana qayıdacağı təqdirdə seçki keçirəcəyini vəd edib
    Reza Pahlavi promises elections in Iran if he returns to power

    Последние новости

    20:15
    Фото

    Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генпрокурора Стамбула

    В регионе
    20:02

    Израиль первым подписал совместную декларацию по ИИ с США

    Другие страны
    19:58
    Фото

    Азербайджанская кухня во Франции: Сябзи-плов встречен с интересом в Блуа

    Kультурная политика
    19:54

    Пашинян пригласил граждан Армении на танцы

    В регионе
    19:42

    В работе X произошел сбой

    ИКТ
    19:40

    Рза Пехлеви пообещал Ирану выборы в случае своего возращения

    В регионе
    19:19

    Исмаил Сафи: Азербайджан проводит более решительную политику после победы в Карабахе

    В регионе
    19:11

    Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы в Каракасе

    Другие страны
    19:09
    Фото

    В Женеве прошла панельная дискуссия, посвященная WUF13

    Бизнес
    Лента новостей