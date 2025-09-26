Ряд поездов между Беларусью и Россией отменены из-за ДТП в Смоленской области
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 11:56
Ряд поездов между Беларусью и Россией отменяются из-за происшествия на переезде перегона Рудня-Голынки Смоленской области, где столкнулись поезд и большегрузный автомобиль.
Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД).
"Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - сообщили в БЖД.
Речь идет об отмены четырех поездов, которые должны были выполнить рейсы Смоленск- Заольша и Заольша-Смоленск.
Отметим, что локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда под Смоленском, у машиниста и его помощника травмы средней тяжести.
