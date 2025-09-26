Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Ряд поездов между Беларусью и Россией отменены из-за ДТП в Смоленской области

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 11:56
    Ряд поездов между Беларусью и Россией отменены из-за ДТП в Смоленской области

    Ряд поездов между Беларусью и Россией отменяются из-за происшествия на переезде перегона Рудня-Голынки Смоленской области, где столкнулись поезд и большегрузный автомобиль.

    Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД).

    "Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - сообщили в БЖД.

    Речь идет об отмены четырех поездов, которые должны были выполнить рейсы Смоленск- Заольша и Заольша-Смоленск.

    Отметим, что локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда под Смоленском, у машиниста и его помощника травмы средней тяжести.

    Беларусь Россия столкновение товарный поезд Смоленская область
    Belarus və Rusiya arasındakı qatarlar qəza səbəbindən ləğv edilib

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей