    Ряд оппозиционеров в Грузии обвинили в призывах к свержению власти

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 12:10
    Ряд оппозиционеров в Грузии обвинили в призывах к свержению власти

    Грузинским оппозиционерам Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе, находящимся в предварительном заключении, предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя, организации, руководстве и участии в групповом насилии. Им грозит срок до 9 лет лишения свободы.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

    Отмечается, что 4 октября на митинге в Тбилиси оппозиционеры сделали заявления о свержении действующих властей и призвали своих сторонников силой захватить президентскую резиденцию.

    "После того как организаторы преступных действий и участники насильственной группы пришли к президентской резиденции, которая относится к стратегическим объектам, они повредили ограду резиденции, после чего ворвались во двор здания, в результате чего нанесли сотрудникам правоохранительных органов словесные оскорбления и физические повреждения. С целью восстановления общественного порядка представители властей предприняли действия, в результате которых план захвата здания осуществлен не был, а организаторы были вскоре задержаны", - говорится в сообщении прокуратуры.

    Gürcü müxalifətçilər hakimiyyəti devirməyə çağırışda ittiham olunublar

