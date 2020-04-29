Ряд ограничений в Грузии останется в силе до конца года

Некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в Грузии, обязательно будут действовать до конца года.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, главный инфекционист Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, поскольку инфекция COVID-19 является неизвестным вирусом, вернуться к нормальному образу жизни пока невозможно: "Частое мытье рук и использование медицинских масок в помещении будут обязательными. Ограничения на массовые мероприятия и большие банкеты не будут сняты еще долго".

"Призыв "Сидим дома" скоро сменит призыв "Давайте привыкнем жить с коронавирусом". Так как эта инфекция не исчезнет в ближайшие один-два месяца", - сказал главный инфекционист.