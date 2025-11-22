Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке
В регионе
- 22 ноября, 2025
- 15:14
Вопрос о проведении очередного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке.
Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя вопрос о том, может ли российско-американский саммит пройти в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
По его словам, поиск пути вперед продолжается.
"Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются", - ответил он.
16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено.
Последние новости
15:38
В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плануДругие страны
15:38
В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаныПроисшествия
15:24
В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 годДругие страны
15:22
В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животнымиПроисшествия
15:14
Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повесткеВ регионе
15:03
В Азербайджане выросло производство сливок и сметаныПромышленность
15:03
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20Другие страны
14:56
СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по УкраинеДругие страны
14:41