Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке

Вопрос о проведении очередного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя вопрос о том, может ли российско-американский саммит пройти в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

По его словам, поиск пути вперед продолжается.

"Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются", - ответил он.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено.