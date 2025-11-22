Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке

    В регионе
    • 22 ноября, 2025
    • 15:14
    Вопрос о проведении очередного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке.

    Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя вопрос о том, может ли российско-американский саммит пройти в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

    По его словам, поиск пути вперед продолжается.

    "Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются", - ответил он.

    16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено.

