Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 21:21
    Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа

    Российская сторона на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже.

    Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    "Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже", - отметил замминистра.

    В то же время Рябков подчеркнул, что погружаться в подробности происходящего контрпродуктивно и было бы абсолютно безответственно с его стороны.

    Сергей Рябков российско-украинская война переговоры Анкоридж

    Последние новости

    21:31

    ЕС и Индия планируют подписать историческое торговое соглашение - ОБЗОР

    Другие страны
    21:21

    Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа

    В регионе
    21:05

    СМИ: Следующий раунд переговоров в Абу-Даби запланировали на 1 февраля

    Другие страны
    20:54

    Орбан: ЕС уже подписал документ об отправке войск в Украину

    Другие страны
    20:35

    В Миннеаполисе произошла стрельба с участием сотрудника погранслужбы

    Другие страны
    20:16

    Премьер Чехии Бабиш переизбран председателем движения ANO

    Другие страны
    20:01

    СМИ: Хаменеи скрывается в подземном бункере в Тегеране

    В регионе
    19:44

    Президент США: Удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно"

    Другие страны
    19:26

    Вольский: Визит вице-президента США на Южный Кавказ связан с региональными проектами

    В регионе
    Лента новостей