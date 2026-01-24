Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа

Российская сторона на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже", - отметил замминистра.

В то же время Рябков подчеркнул, что погружаться в подробности происходящего контрпродуктивно и было бы абсолютно безответственно с его стороны.