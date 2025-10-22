Рябков: РФ продолжает подготовку к возможному саммиту Путина и Трампа

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 13:08
    Россия продолжает подготовку к возможному саммиту лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и сосредотачивает основное внимание на его содержательной стороне.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    "Мы продолжаем подготовку. Считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений (президента РФ), которые мы имеем", - сказал он.

    Рябков отметл, что "вопрос о графиках, о форматах, о последовательности шагов - они по большому счету производные от содержательной стороны".

