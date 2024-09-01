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Рябков: РФ изменит ядерную доктрину на основе анализа действий Запада

Рябков: РФ изменит ядерную доктрину на основе анализа действий Запада Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с боевыми действиями в Украине.
В регионе
1 сентября 2024 г. 15:37
Рябков: РФ изменит ядерную доктрину на основе анализа действий Запада

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с боевыми действиями в Украине.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Ryabkov: Russia to change nuclear doctrine based on analysis of West's actions

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