Рябков: РФ изменит ядерную доктрину на основе анализа действий Запада

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с боевыми действиями в Украине.

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с боевыми действиями в Украине.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников", - сказал замминистра.