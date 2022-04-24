Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Туркменистан.
Руководители вместе осмотрели выставку, посвященную Национальному празднику туркменского скакуна.
Во время встречи Рустам Минниханов и Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.
Пользуясь случаем, Рустам Минниханов пригласил делегацию Туркменистана на мероприятия, приуроченные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.
В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном. Активное сотрудничество в рамках российско-туркменских отношений ведёт Татарстан.
В Туркменистане работают филиалы ведущих компаний Татарстана — «Татнефть», «КАМАЗ», «КЭР-холдинг». По контракту в Туркменистан поставлено почти 2 тысяч автомобилей «КАМАЗ». «Татнефть» активно взаимодействует с «Туркменнефтью». Казанский вертолётный завод поставил в Туркменистан «Ансат» для оказания неотложной скорой помощи населению. Также поставлен медицинский МИ-17-1В. Зеленодольский завод им. Горького поставил два скоростных пассажирских судна проекта А-145.