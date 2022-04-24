О нас
Аудио новости

Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Туркменистан. Во дворце конгрессов «Рухыет» состоялась встреча Рустама Минниханова с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Рустам
В регионе
24 апреля 2022 г. 16:20
Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Туркменистан.

Как передает Report, во дворце конгрессов «Рухыет» состоялась встреча Рустама Минниханова с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Рустам Минниханов ещё раз уже лично поздравил Сердара Гурбангулыевича с убедительной победой на выборах Президента Туркменистана.

Руководители вместе осмотрели выставку, посвященную Национальному празднику туркменского скакуна.

Во время встречи Рустам Минниханов и Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

Пользуясь случаем, Рустам Минниханов пригласил делегацию Туркменистана на мероприятия, приуроченные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном. Активное сотрудничество в рамках российско-туркменских отношений ведёт Татарстан.

В Туркменистане работают филиалы ведущих компаний Татарстана — «Татнефть», «КАМАЗ», «КЭР-холдинг». По контракту в Туркменистан поставлено почти 2 тысяч автомобилей «КАМАЗ». «Татнефть» активно взаимодействует с «Туркменнефтью». Казанский вертолётный завод поставил в Туркменистан «Ансат» для оказания неотложной скорой помощи населению. Также поставлен медицинский МИ-17-1В. Зеленодольский завод им. Горького поставил два скоростных пассажирских судна проекта А-145.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi