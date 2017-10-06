 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Руководство правительства Дагестана отправлено в отставку

    Они будут временно исполнять обязанности

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Владимир Васильев подписал указ, согласно которому все руководство правительства Республики было отправлено в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в администрации главы региона.

    Они будут временно исполнять обязанности.

    Отметим, что 3 октября президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi