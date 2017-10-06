Руководство правительства Дагестана отправлено в отставку

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Владимир Васильев подписал указ, согласно которому все руководство правительства Республики было отправлено в отставку.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в администрации главы региона.

Они будут временно исполнять обязанности.

Отметим, что 3 октября президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики.