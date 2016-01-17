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    ​Рухани: низкие цены на нефть - лучшая основа для снижения зависимости экономики от нефтедобычи

    Президент Ирана призвал к скорейшему проведению в стране всесторонних экономических реформ

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Соглашение по атомной программе и отмена санкций против страны открыла "золотую страницу" в истории Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, выступая в воскресенье, 17 января, на заседании межлиса.

    Эти события, по его словам, являются поворотным пунктом для экономики Ирана.

    Рухани призвал к скорейшему проведению в стране всесторонних экономических реформ. Но благополучие страны, по его словам, должно как можно меньше зависеть от добычи нефти. Низкие цены на нефть - лучшая основа для того, чтобы преодолеть такую зависимость, подчеркнул Рухани.

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