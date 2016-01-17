​Рухани: низкие цены на нефть - лучшая основа для снижения зависимости экономики от нефтедобычи

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Соглашение по атомной программе и отмена санкций против страны открыла "золотую страницу" в истории Ирана.

Как передает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, выступая в воскресенье, 17 января, на заседании межлиса.

Эти события, по его словам, являются поворотным пунктом для экономики Ирана.

Рухани призвал к скорейшему проведению в стране всесторонних экономических реформ. Но благополучие страны, по его словам, должно как можно меньше зависеть от добычи нефти. Низкие цены на нефть - лучшая основа для того, чтобы преодолеть такую зависимость, подчеркнул Рухани.