Рубио подчеркнул важность вашингтонского саммита

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о важности исторического саммита между Арменией и Азербайджаном, проведенного с участием американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании главы Госдепа по случаю Дня независимости Армении.

В заявлении подчеркивается важность Вашингтонской встречи с точки зрения регионального сотрудничества. Рубио также напомнил о выделении Армении 145 млн долларов на реализацию "маршрута Трампа" (TRIPP - 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории).

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.