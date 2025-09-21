Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Рубио подчеркнул важность вашингтонского саммита

    В регионе
    • 21 сентября, 2025
    • 11:57
    Рубио подчеркнул важность вашингтонского саммита

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о важности исторического саммита между Арменией и Азербайджаном, проведенного с участием американского президента Дональда Трампа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в послании главы Госдепа по случаю Дня независимости Армении.

    В заявлении подчеркивается важность Вашингтонской встречи с точки зрения регионального сотрудничества. Рубио также напомнил о выделении Армении 145 млн долларов на реализацию "маршрута Трампа" (TRIPP - 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории).

    Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

    Rubio Vaşinqton sammitinin önəmindən bəhs edib
    Rubio emphasizes importance of Washington Summit

    Лента новостей