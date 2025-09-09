Рубинян обсудил с замглавы МИД Ирана нормализацию отношений с Турцией

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян обсудил процесс нормализации армяно-турецких отношений с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные региональные процессы.

"Двусторонние отношения с дружественным Ираном, построенные на взаимном уважении и доверии, имеют большое значение для Армении. А взаимные визиты способствуют расширению двусторонней повестки дня, продолжая активный диалог и тесное сотрудничество", - отметил Рубен Рубинян.