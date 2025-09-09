ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Рубинян обсудил с замглавы МИД Ирана нормализацию отношений с Турцией

    В регионе
    • 09 сентября, 2025
    • 14:50
    Рубинян обсудил с замглавы МИД Ирана нормализацию отношений с Турцией

    Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян обсудил процесс нормализации армяно-турецких отношений с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В ходе встречи стороны также обсудили актуальные региональные процессы.

    "Двусторонние отношения с дружественным Ираном, построенные на взаимном уважении и доверии, имеют большое значение для Армении. А взаимные визиты способствуют расширению двусторонней повестки дня, продолжая активный диалог и тесное сотрудничество", - отметил Рубен Рубинян.

    Армения Иран Турция отношения
    İran və Ermənistan rəsmiləri Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasını müzakirə ediblər

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей