İran və Ermənistan rəsmiləri Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasını müzakirə ediblər
Region
- 09 sentyabr, 2025
- 14:58
Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Ruben Rubinyan İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadə ilə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması prosesini müzakirə edib.
Bu barədə "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir.
Görüş zamanı tərəflər həmçinin aktual regional prosesləri müzakirə ediblər.
"Dost İranla qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan ikitərəfli münasibətlər Ermənistan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qarşılıqlı səfərlər isə ikitərəfli gündəliyin genişlənməsinə, intensiv dialoq və sıx əməkdaşlığın davam etdirilməsinə töhfə verir", - R.Rubinyan qeyd edib.
