Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Рубен Рубинян избран вице-президентом ПАСЕ

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 18:19
    Рубен Рубинян избран вице-президентом ПАСЕ

    Заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как передает Report, об этом сообщил он сам в соцсети Facebook.

    По словам Рубиняна, он избран вице-президентом по квоте, выделенной для Армении.

    Рубен Рубинян ПАСЕ Армения
    Ruben Rubinyan AŞPA-nın vitse-prezidenti seçilib

    Последние новости

    19:33

    В Баку пройдет II образовательная выставка университетов Узбекистана

    Наука и образование
    19:30
    Фото

    В горных реках Шеки проводятся противоселевые работы

    Инфраструктура
    19:25

    В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и Украины

    Другие страны
    19:12

    Словакия выступила против решения ЕС об отказе от российского газа

    Другие страны
    18:52
    Фото

    Гидеон Саар посетил Милли Меджлис Азербайджана

    Внешняя политика
    18:50

    Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

    Другие страны
    18:42

    В Азербайджане пользователь TikTok арестован за оскорбления в прямом эфире

    Происшествия
    18:34

    Трамп отправляет "царя границ" Хомана в Миннесоту

    Другие страны
    18:32

    Делегации США и Армении обсудили реализацию проекта TRIPP

    Внешняя политика
    Лента новостей