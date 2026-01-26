Рубен Рубинян избран вице-президентом ПАСЕ
В регионе
- 26 января, 2026
- 18:19
Заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как передает Report, об этом сообщил он сам в соцсети Facebook.
По словам Рубиняна, он избран вице-президентом по квоте, выделенной для Армении.
