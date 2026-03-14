Определился победитель спринтерской гонки на Гран-при Китая "Формулы 1"

Выступающий за команду "Мерседес" британец Джордж Расселл одержал победу в спринтерской гонке второго этапа мирового первенства в классе "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Китая.

Как сообщает Report, заезд прошел на трассе в Шанхае.

Вторым к финишу пришел гонщик "Феррари" из Монако Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров его напарник по команде, британский пилот Льюис Хэмилтон.

Гран-при Китая входит в число шести этапов чемпионата, программа которых предусматривает проведение спринтерского заезда.

Позднее в субботу участники выйдут на квалификацию к основному заезду, запланированному на 15 марта.