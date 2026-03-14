    • 14 марта, 2026
    • 08:06
    Определился победитель спринтерской гонки на Гран-при Китая Формулы 1

    Выступающий за команду "Мерседес" британец Джордж Расселл одержал победу в спринтерской гонке второго этапа мирового первенства в классе "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Китая.

    Как сообщает Report, заезд прошел на трассе в Шанхае.

    Вторым к финишу пришел гонщик "Феррари" из Монако Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров его напарник по команде, британский пилот Льюис Хэмилтон.

    Гран-при Китая входит в число шести этапов чемпионата, программа которых предусматривает проведение спринтерского заезда.

    Позднее в субботу участники выйдут на квалификацию к основному заезду, запланированному на 15 марта.

    Последние новости

    08:54

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $109

    Энергетика
    08:42

    Пожар в многоэтажке в Бинагадинском районе Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    08:26

    Киевская область подверглась ударам, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    08:06

    Определился победитель спринтерской гонки на Гран-при Китая "Формулы 1"

    Формула 1
    07:58

    После ударов США и Израиля в Тегеране разрушено здание штаба КСИР

    В регионе
    07:35

    WSJ: США не свернут в ближайшее время операцию против Ирана

    Другие страны
    07:13

    Axios сообщил о намерении Израиля расширить масштаб наземной операции в Ливане

    Другие страны
    06:43

    Fars: На острове Харк после удара США нефтяная инфраструктура не пострадала

    В регионе
    06:06

    Вэнс прокомментировал удар по школе в иранском Минабе

    Другие страны
    Лента новостей