Определился победитель спринтерской гонки на Гран-при Китая "Формулы 1"
Формула 1
- 14 марта, 2026
- 08:06
Выступающий за команду "Мерседес" британец Джордж Расселл одержал победу в спринтерской гонке второго этапа мирового первенства в классе "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Китая.
Как сообщает Report, заезд прошел на трассе в Шанхае.
Вторым к финишу пришел гонщик "Феррари" из Монако Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров его напарник по команде, британский пилот Льюис Хэмилтон.
Гран-при Китая входит в число шести этапов чемпионата, программа которых предусматривает проведение спринтерского заезда.
Позднее в субботу участники выйдут на квалификацию к основному заезду, запланированному на 15 марта.
