В России при пожаре погиб человек

Один человек погиб и еще один пострадал на пожаре в частном доме в Феодосии (Крым), пожар потушен на площади 64 кв.м.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Пожар произошел сегодня ночью в одноэтажном жилом доме по ул. Виноградная. По прибытии огнеборцев к месту установлено, крыша здания охвачена огнем полностью. При разведке звеном газодымозащитной службы обнаружен 43-летний пострадавший, которого оперативно передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, на месте происшествия также обнаружен 65-летний погибший мужчина", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 64 кв. м.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 20 человек и 8 единиц техники. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.