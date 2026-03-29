    В Израиле на химпредприятии произошел пожар после падения осколка ракеты

    В Израиле на химпредприятии произошел пожар после падения осколка ракеты

    Пожар произошел на химическом предприятии на юге Израиля после падения осколка ракеты.

    Как передает Report, об этом сообщила министр по защите окружающей среды Израиля Идит Сильман, слова которой приводит The Times of Israel.

    По ее словам, угрозы утечки опасных веществ зафиксировано не было. "Не было выявлено никаких опасений по поводу утечки опасных веществ или угрозы для населения", - заявила министр.

    Сильман отметила, что специалисты ведомства осмотрели место происшествия и взяли необходимые пробы, после чего риски для населения были исключены. "На основании результатов проверок и повторных тестов было принято решение открыть дороги и возобновить работу в обычном режиме", - добавила она.

    По информации The Times of Israel, поврежденное предприятие принадлежит компании ADAMA, входящей в состав китайской корпорации Syngenta. Завод производит химикаты для сельского хозяйства, включая инсектициды, гербициды и фунгициды.

