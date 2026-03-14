В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 11 человек

В Турции в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, ДТП произошло на участке автомагистрали Анкара–Самсун, проходящем через провинцию Амасья.

По предварительным данным, различные травмы получили 11 пассажиров автобуса.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы бригадами скорой помощи.

Сообщается, что по факту происшествия начато расследование.