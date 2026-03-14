КНДР запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету
Другие страны
- 14 марта, 2026
- 08:58
Северная Корея выпустила в субботу по меньшей мере один неопознанный снаряд в направлении Японского моря.
Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
Дополнительную информацию в связи с запуском издание не приводит.
Управление безопасности на море Японии в свою очередь уточнило, что снаряд был баллистической ракетой, она уже упала.
Yonhap напоминает, что в последний раз КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря 27 января. Сегодняшний запуск состоялся на фоне военных учений Freedom Shield, проводимых Южной Кореей и США с 9 по 19 марта.
