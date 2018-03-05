Роухани: "Страны, снабжающие оружием коалицию в Йемене, нужно привлечь к ответственности"

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Страны, поставляющие оружие аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом, должны быть привлечены к ответственности, учитывая совершаемые ей в Йемене военные преступления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани в телефонной беседе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Президент напомнил о распространении голода и инфекционных болезней в Йемене, последовательных бомбардировках беззащитных городов страны, призвав к серьезным действиям со стороны Европы и особенно Франции для оказания помощи угнетенному и ни в чем не повинному йеменскому народу, - отмечается на официальном сайте президента Ирана. - Мы являемся свидетелями военных преступлений в Йемене, и поэтому страны, поставляющие оружие Саудовской Аравии и аравийской коалиции, должны быть привлечены к ответственности".