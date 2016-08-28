Россиянина задержали в Армении по запросу США

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В Армении по запросу США задержан россиянин Сергей Миронов, подозреваемый в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Карен Нерсесян.

"Мой подзащитный Сергей Миронов был задержан 26 августа вместе с супругой по прилету из Москвы в Ереван службой безопасности Армении. Запрос на его задержание был направлен от США. В данный момент он находится в изоляторе", - сказал К.Нерсесян в субботу.

По его словам, Миронов работает обычным программистом и не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям. "Он работает программистом в России в компании, связанной с РЖД и Метрополитеном", - отметил адвокат.

Нерсесян поблагодарил российского консула за то, что тот сразу после информации о задержании посетил СИЗО и проверил состояние Миронова.

Между тем, в российском Интерполе нет сведений, что он находится в розыске.