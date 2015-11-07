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    ​Россияне купили 140 тысяч путевок в Египет до марта 2016 года

    Данные египетских властей о 250 тыс. проданных турах завышены

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Российские туроператоры продали 140 тыс. путевок в Египет до марта следующего года.

    Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

    «Мы опросили основных игроков направления, чтобы узнать количество проданных ими туров, а потом определили общую цифру с учетом доли рынка каждого туроператора по Египту», — рассказала Ирина Тюрина.

    По ее словам, данные египетских властей о 250 тыс. проданных турах завышены.

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