​Россия запретила движение украинских большегрузов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Российские власти приняли решение приостановить движение зарегистрированных на Украине большегрузных автомобилей по территории страны.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства транспорта России.

"Действие указанных мер будет сохраняться до урегулирования украинской стороной ситуации с неправомерным блокированием российских грузовых автотранспортных средств на территории Украины", — говорится в сообщении.

По информации, некие "группы лиц" с 11 февраля неправомерно блокируют грузовые автомобили из России, которые проезжают транзитом через территорию Украины. В Минтрансе РФ заявляют, что приостановка движения украинских грузовиков является ответной мерой.

По данным ведомства, в разных областях Украины заблокированы более 100 российских грузовиков, более 500 не могут въехать на Украину из стран ЕС на пути в Россию. В свою очередь, за период с 11 по 12 февраля Россия обеспечила въезд и выезд более 1 тыс. украинских большегрузов.