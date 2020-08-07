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Россия выдала Армении объявленного в розыск бывшего депутата

Россия выдала Армении объявленного в розыск бывшего депутата Россия выдала Армении объявленного страной в розыск по делу о разбое бывшего депутата армянского парламента Левона Саркисяна
В регионе
7 августа 2020 г. 11:26
Россия выдала Армении объявленного в розыск бывшего депутата

Россия выдала Армении объявленного страной в розыск по делу о разбое бывшего депутата армянского парламента Левона Саркисяна.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил советник генпрокурора республики Гор Абраамян.

"В результате сотрудничества генеральных прокуратур Армении и России, при содействии МИД Армении группа оперативных сотрудников полиции Армении 6 августа доставила в республику разыскиваемого правоохранительными органами Левона Саркисяна", - написал Абраамян в фейсбуке.

25 ноября 2019 года сообщалось, что российский суд арестовал Саркисяна, который был объявлен в розыск на родине по делу о разбое. Бывший армянский депутат был задержан в России 21 ноября того же года.

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