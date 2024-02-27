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Россия вводит запрет на экспорт бензина

Россия вводит запрет на экспорт бензина Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил, начиная с 1 марта этого года, запрет экспорта бензина на шесть месяцев.
В регионе
27 февраля 2024 г. 03:39
Россия вводит запрет на экспорт бензина

Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил, начиная с 1 марта этого года, запрет экспорта бензина на шесть месяцев.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает агентство "РБК".

Временный запрет на экспорт не затронет согласованные объемы поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, по сведениям собеседников агентства, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

По данным "РБК", инициатором введения временного запрета на экспорт бензина и увеличение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже выступил вице-премьер РФ Александр Новак. На взгляд Новака, необходимо принять меры, которые будут способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке и нивелируют ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya benzin ixracına qadağa tətbiq edəcək

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