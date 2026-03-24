Россия временно приостановила экспорт аммиачной селитры

Россия с 21 марта по 21 апреля 2026 года ограничила экспорт аммиачной селитры.

Как передает Report, об этом сообщил Минсельхоз РФ.

Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправсоглашений.

"Ограничение введено на основании решения оперштаба Минсельхоза России по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений сельхозтоваропроизводителям и порядком их исполнения", - отмечается в сообщении.

В министерство подчеркнули, что в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ.