Россия временно приостановила экспорт аммиачной селитры
В регионе
- 24 марта, 2026
- 12:49
Россия с 21 марта по 21 апреля 2026 года ограничила экспорт аммиачной селитры.
Как передает Report, об этом сообщил Минсельхоз РФ.
Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправсоглашений.
"Ограничение введено на основании решения оперштаба Минсельхоза России по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений сельхозтоваропроизводителям и порядком их исполнения", - отмечается в сообщении.
В министерство подчеркнули, что в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ.
