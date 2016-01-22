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    ​Россия впервые проведет с Пакистаном военные учения в горах

    Российские войска проведут в 2016 году семь международных учений

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Российские войска проведут в 2016 году семь международных учений, в том числе впервые — с пакистанскими военными в горах. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков.

    По его словам, также пройдут совместное антитеррористическое командно-штабное учение Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2016"; совместное учение миротворческих сил государств-членов Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство", совместное командно-штабное учение "Рубеж-2016", российско-индийское учение "Индра-2016" и российско-монгольское учение "Селенга-2016".

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