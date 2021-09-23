Россия возобновляет с октября авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября.

Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва - Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва - Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва - Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

Также с этого же дня возобновляется авиасообщение с Гоа и Тенерифе.