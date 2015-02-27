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    МИД: Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии за прошлый год

    Россия возобновила импорт грузинской минеральной воды Боржоми, вина и коньяка в 2013 году

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Россия в 2014 году вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии, в основном благодаря открытию российского рынка для грузинского вина и сельхозпродукции. Как сообщает Report об этом говорится в заявлении департамента информации и печати МИД России.

    Положительная динамика взаимного товарооборота была отмечена на очередной встрече заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе в Праге 26 февраля.

    "Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии. Одним из факторов роста стало открытие российского рынка для грузинских товаров, в том числе вина и сельхозпродукции", — говорится в сообщении.

    Россия возобновила импорт грузинской минеральной воды "Боржоми", вина и коньяка в 2013 году. До этого на поставки продукции из Грузии в Россию действовало эмбарго.

    Отметим, что первые два места в рейтинге основных торговых партнеров Грузии занимают Турция и Азербайджан.

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