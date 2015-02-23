Россия в прошлом году продала вооружения на 13 млрд. долларов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "Рособоронэкспорт" по итогам прошлого года продал вооружения и военную технику за границу на общую сумму около 13 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на выставке IDEX-2015.

По его словам, на сегодняшний день портфель оборонных заказов "Рособоронэкспорта" оценивается в 38 млрд. долларов.

По итогам 2013 года "Рособоронэкспорт" продал вооружения и военную технику на сумму порядка 13,2 млрд. долларов.