Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Россия узаконила льготную цену на газ для Армении на границе – 165 долларов США за 1 тыс. куб м. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, проект соответствующего армяно-российского протокола одобрен на сегодняшнем заседании правительства Армении.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2015 года, после чего при необходимости будет подписано новое. Оно уже вступит в силу после внутренних процедур одобрения в обеих странах и извещения по дипломатическим каналам, но не позднее конца 2015 года.

Отметим, что первоначальная цена российского газа для Армении составляла 189 долларов США.