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Песков: Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом от проведения учений ОДКБ

Песков: Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом от проведения учений ОДКБ Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом Еревана от проведения учений ОДКБ.
В регионе
10 января 2023 г. 14:23
Песков: Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом от проведения учений ОДКБ

Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом Еревана от проведения учений ОДКБ.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения – это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - заявил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от проведения учений ОДКБ в Армении.

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