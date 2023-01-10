Песков: Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом от проведения учений ОДКБ

Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом Еревана от проведения учений ОДКБ.

Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом Еревана от проведения учений ОДКБ.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения – это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - заявил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от проведения учений ОДКБ в Армении.