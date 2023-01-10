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Пашинян: Армения не примет у себя учения ОДКБ

Пашинян: Армения не примет у себя учения ОДКБ Армения не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в этом году в республике.
В регионе
10 января 2023 г. 12:28
Пашинян: Армения не примет у себя учения ОДКБ

Армения не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в 2023 году в республике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник.

Ранее МО России сообщало, что миротворческие учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" пройдут в этом году в Армении.

По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении.

"Эти учения не состоятся", - заявил Пашинян.

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