Пашинян: Армения не примет у себя учения ОДКБ

Армения не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в этом году в республике.

Армения не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в 2023 году в республике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник.

Ранее МО России сообщало, что миротворческие учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" пройдут в этом году в Армении.

По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении.

"Эти учения не состоятся", - заявил Пашинян.