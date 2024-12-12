Россия установила контакты с новыми властями Сирии

Москва установила прямые контакты с политкомитетом "Хайат Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии.

Москва установила прямые контакты с политкомитетом "Хайат Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Установлен контакт с политическим комитетом, который работает сейчас в Дамаске. В одном из отелей сирийской столицы они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались, обсуждали вопросы, прежде всего, обеспечения безопасности нашей дипмиссии и российских граждан, которые находятся на территории Сирии", - сказал он.

М.Богданов подчеркнул, что эти контакты идут в конструктивном русле, и Москва надеется на выполнение всех обещаний представителей оппозиционных сил, которые должны нести ответственность за обстановку в городе.

Он также заявил, что Москва рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом.