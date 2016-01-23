​Россия строит авиабазу на границе с Турцией

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Подразделение российских военных, а также инженеры были замечены в окрестностях заброшенного аэродрома неподалеку города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает Fox News.

Город Эль-Камышлы, в котором обнаружено присутствие российских военных, является родным для сирийских курдов, а сам аэропорт контролируют войска Асада.

«Это очередной пример противостояния России с Турцией», — отмечает американский чиновник.

В Пентагоне считают, что РФ намерена построить здесь авиабазу, аналогичную той, которую в сентябре обустроили в Латакии. В США обеспокоены тем, что появление новой базы и военного контингента РФ на границе с Турцией может снова дестабилизировать ситуацию в регионе после инцидента со сбитым российским Су-24.

В настоящее время военных самолетов РФ на аэродроме нет, но в Пентагоне считают, что их появление — вопрос времени.