Россия, США и Турция обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Анталье завершилась трехсторонняя встреча между представителями вооруженных сил России, Турции и США, посвященная ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В переговорах приняли участие начальник Генерального штаба ВС Турции генерал Хулуси Акар, начальник Генерального штаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности в Сирии и Ираке. В частности, обсуждалась текущая ситуация по борьбе с террористическими организациями в Сирии в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем террористическим организациям. Также всеми сторонами была подчеркнута важность принятия дополнительных мер для предотвращения инцидентов в ходе операций», — сообщает российское ведомство.