Россия создает военную базу в Беларуси

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Беларусью о создании на территории республики российской авиационной базы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации России.
"Поручить Минобороны РФ провести с участием МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости