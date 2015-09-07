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    ​Россия снижает цены на газ для Армении на 24 доллара

    Минэнерго РФ и Министерство энергетики и природных ресурсов Армении подписали протокол

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ и Министерство энергетики и природных ресурсов Армении подписали протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Армения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ юридически устанавливает снижение базовой цены на поставляемый в Армению российский газ с 189 до 165 долларов за 1 тыс. куб м, сообщили в Минэнерго РФ.

    Документ также определяет базовые условия для обеспечения нормального функционирования ЗАО «Газпром Армения».

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