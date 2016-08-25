Россия проведет внезапную проверку безопасности ВС в Каспийском море

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Практические мероприятия в рамках внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ, объявленной в четверг, пройдут на сухопутных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийских морей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг МО РФ по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина объявило новую внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил, которая затронет Южный, Западный и Центральные округа, а также Северный флот и главкоматы ВКС и ВДВ. Проверка продлится до 31 августа.

"Мероприятия внезапной проверки проводятся по единому замыслу подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016". Практические мероприятия пройдут на сухопутных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийских морей", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.