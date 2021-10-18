Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя".

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя".

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр отметил, что Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве: "Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года".

Также, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии.