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Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО "В ответ на действия НАТО мы приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя".
В регионе
18 октября 2021 г. 16:08
Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя".

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр отметил, что Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве: "Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года".

Также, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии.

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Версия на английском языке Russia suspends operations of NATO permanent mission

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