Россия прекращает с 1 января 2016 года безвизовый режим с Турцией

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В подписанном указе Владимир Путин постановил приостановить с 1 января 2016 года действие соглашения с Турцией о безвизовом режиме.

"Приостановить с 1 января 2016 года в соответствии с федеральным законом от 15 июля 1995 года 101-ФЗ "О международных договорах РФ" и пунктом 1 статьи 10 Соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года действие указанного Соглашения в части, касающейся поездок, осуществляемых гражданами Турецкой Республики, являющимися обладателями общегражданских заграничных паспортов, за исключением граждан Турецкой Республики, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории РФ, а также граждан Турецкой Республики, направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории РФ, имеющих действительные служебные и специальные паспорта, и членов их семей", - говорится в документе.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном приостановлении действия Соглашения, названного в пункте 2 настоящего Указа", - говорится в документе.