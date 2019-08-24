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Россия предложила Молдове утилизировать боеприпасы в Приднестровье

​Россия предложила Молдове утилизировать боеприпасы в Приднестровье
© Sputnik Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Об этом молдавский лидер написал в своём Facebook.

«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», — написал он.

По его словам, с соответствующим предложением выступил Шойгу.

Молдавский президент добавил, что предложение будет скоро вынесено на рассмотрение участников переговорного формата «5 + 2» по урегулированию ситуации с Приднестровьем.

Также Додон отметил, что это первый за 28 лет приезд министра обороны России в Молдавию. 

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