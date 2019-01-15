Россия потратит 21,5 млрд долларов на перевооружение армии в этом году

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ На перевооружение Вооруженных сил России в 2019 планируется потратить 1,44 трлн руб. (21,5 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, на эти средства будут закуплены новейшее оружие и техника.

"Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%", - сказал министр.

Он подчеркнул, что необходимо жестко контролировать расходование бюджетных средств.