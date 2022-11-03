Россия потеряла в Украине более 1 400 офицеров

За 8 месяцев войны Россия потеряла более 1 400 офицеров

За 8 месяцев войны Россия потеряла более 1 400 офицеров.

Как передает Report со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций ВСУ, среди них - 12 генералов.

"По данным исследователей ОSINT, в Украине было убито 1 402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", - заявляют в центре.

Так, с начала войны было ликвидировано:

- 12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров);

- 44 полковника;

- 98 подполковников;

- 193 майора;

- 279 капитанов;

- 471 старших лейтенантов;

235 лейтенантов;

72 других рангов.