Подоляк: Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной

Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной.

Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной.

Как передает Report, об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"37 000 погибших российских солдат. Общие санитарные потери составляют 98-117 тысяч человек. 10 генералов были ликвидированы. 1 605 танков, 405 самолетов/вертолетов были превращены в металлолом. Разве Россия еще не начала боевые действия? Неужели Кремль рассматривает войну только по сталинской математике - 20 миллионов потерь?", - говорится в публикации.