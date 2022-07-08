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Подоляк: Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной

Подоляк: Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной.
В регионе
8 июля 2022 г. 11:47
Подоляк: Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной

Россия потеряла 10 генералов в войне с Украиной.

Как передает Report, об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"37 000 погибших российских солдат. Общие санитарные потери составляют 98-117 тысяч человек. 10 генералов были ликвидированы. 1 605 танков, 405 самолетов/вертолетов были превращены в металлолом. Разве Россия еще не начала боевые действия? Неужели Кремль рассматривает войну только по сталинской математике - 20 миллионов потерь?", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Presidential Office: 10 Russian generals eliminated in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Prezident Ofisi: "Ukraynada Rusiyanın 10 generalı məhv edilib"

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