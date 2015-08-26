​Россия поставила Ираку партии ударных вертолетов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Очередные партии ударных вертолетов Ми-35М и Ми-28НЭ "Ночной охотник" поставлены в Ирак транспортными самолетами Ан-124 "Руслан", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с программой поставки военной вертолетной техники в Ирак прибыли очередные четыре ударных вертолета Ми-35М и четыре вертолета Ми-28Н. Машины поставлены в полной боевой конфигурации и оснащены аппаратурой ночного видения.

Всего до 2016 года включительно Багдад получит в общей сложности 43 боевых вертолета, в том числе 24 вертолета Ми-35М и 19 Ми-28Н. Эти машины планируется применять для борьбы с террористическими группировками, действующими на иракской территории.

Контракт стоимостью 4,2 млрд. долларов на поставку Россией продукции военного назначения был подписан с компанией "Рособоронэкспорт" во время визита президента Ирака в Москву в 2012 году.

Согласно экспертным оценкам, суммарная стоимость машин вместе с сопутствующим оборудованием и авиационными средствами поражения превышает 1 млрд. долларов.