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    Россия покидает ПАСЕ до конца года

    Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил в среду, что РФ покидает Ассамблею до конца года.

    "Мы покидаем ПАСЕ до конца года", — сказал Пушков, комментируя решение ПАСЕ приостановить полномочия РФ по праву голосовать и участвовать в руководящих органах до апреля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее в среду замглавы российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация с большой вероятностью покидает ПАСЕ на 2015 год.

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