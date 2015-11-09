​Россия подпишет контракт с Ираном по С-300 в начале 2016 года

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Новый контракт с Ираном на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 будет подписан в начале следующего года.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель российской делегации на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2015.

"Переговоры с иранской стороной по формированию облика зенитной ракетной системы С-300 продолжаются и будут завершены не ранее начала следующего года", - сказал представитель делегации.

"Тогда же будет и подписан контракт на поставку ЗРС С-300 в том облике, который будет определен иранской стороной", - добавил он.

По словам собеседника агентства, концерн "Алмаз-Антей", который будет головным исполнителем этого контракта, способен обеспечить производство и поставку ЗРС С-300 для Ирана через 18 месяцев после подписания контракта.

К настоящему времени нет официальной информации о том, какую конкретно зенитную ракетную систему С-300 намеревается получить Иран: С-300ПМУ-1, которая в настоящее время снята с производства, но может быть изготовлена специально для иранской стороны, или С-300ВМ.