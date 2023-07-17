Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории чёрного моря.

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

МИД России отмечает, что "Черноморская инициатива" прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован: "Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря".

В сообщении сказано, что в условиях невыполнения условий Стамбульских соглашений "продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения инициативы теряет смысл". "Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - говорится в заявлении.