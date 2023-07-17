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Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории чёрного моря.
В регионе
17 июля 2023 г. 15:43
Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

МИД России отмечает, что "Черноморская инициатива" прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован: "Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря".

В сообщении сказано, что в условиях невыполнения условий Стамбульских соглашений "продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения инициативы теряет смысл". "Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Qara dənizdə gəmiçiliyin təhlükəsizliyinə dair zəmanətləri geri götürür
Версия на английском языке Russia withdrawing guarantees for safety of navigation in Black Sea

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